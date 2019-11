Secretário-geral da NATO afirma que a reunificação da Alemanha e da Europa teria sido impossível sem os EUA

O secretário-geral da NATO afirmou que a reunificação da Alemanha e da Europa teria sido impossível sem os Estados Unidos. Um alerta feito em vésperas do 30º aniversário da queda do muro de Berlim e numa altura em que aumentam as tensões politicas entre a Alemanha e a Casa Branca.