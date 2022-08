Secretário-geral da NATO considera "urgente" uma inspeção da AIEA a Zaporizhia

, disse o secretário-geral da Aliança Atlântica esta quarta-feira em conferência de imprensa, após uma reunião com o primeiro-ministro do Kosovo com o intuito de aliviar a tensão existente.

A central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, localiza-se no sul da Ucrânia e foi capturada pelas forças russas em março. Desde então, a central está sob controlo russo, mas continua a ser gerida por técnicos ucranianos.

Um desses ataques atingiu uma área próxima de uma estrutura de armazenamento radioativo e outro provocou o desligamento automático de um reator.Os recentes ataques que atingiram a central levantaram temores de um desastre nuclear, que Kiev tem reiterado que seria muito superior ao desastre de Chernobyl.

Ucrânia diz estar a preparar-se “para todos os cenários”

O ministro ucraniano do Interior, Denys Monastyrsky, disse esta quarta-feira que a Ucrânia deve preparar-se para “todos os cenários” na central nuclear.Kiev acusa Moscovo de armazenar armas pesadas naquela infraestrutura e de estar a usá-la como escudo e base para atacar as tropas ucranianas. Kiev afirma ainda que Moscovo está a atacar a central de forma a desconectar a central da Ucrânia e ligá-la à rede elétrica russa.

Por sua vez, a Rússia acusa a Ucrânia de ter a central como alvo de ataques, provocando incêndios.