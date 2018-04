Partilhar o artigo Secretário-geral da NATO diz não querer corrida ao armamento com a Rússia Imprimir o artigo Secretário-geral da NATO diz não querer corrida ao armamento com a Rússia Enviar por email o artigo Secretário-geral da NATO diz não querer corrida ao armamento com a Rússia Aumentar a fonte do artigo Secretário-geral da NATO diz não querer corrida ao armamento com a Rússia Diminuir a fonte do artigo Secretário-geral da NATO diz não querer corrida ao armamento com a Rússia Ouvir o artigo Secretário-geral da NATO diz não querer corrida ao armamento com a Rússia

Tópicos:

Inglaterra, Ocidente, Yulia Stoltenberg,