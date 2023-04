Secretário-geral da NATO faz primeira visita a Kiev desde o início da guerra

A visita foi noticiada pela imprensa ucraniana. O jornalmostra uma fotografia de Stoltenberg na Praça de São Miguel, na capital ucraniana que presta homenagem aos soldados ucranianos que morreram em combate e onde estão vários equipamentos militares russos danificados.

A Ucrânia apresentou em setembro de 2022 um pedido urgente de adesão à NATO, depois do Kremlin ter anexado quatro regiões ucranianas.





Vários líderes mundiais já se deslocaram à capital ucraniana para conversações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.







A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia causou até agora a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas – 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 8,1 milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a II Guerra Mundial (1939-1945).



Neste momento, pelo menos 18 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam de ajuda alimentar e alojamento.



A invasão russa – justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.



A ONU apresentou como confirmados desde o início da guerra 8.534 civis mortos e 14.370 feridos, sublinhando que estes números estão muito aquém dos reais.







A Ucrânia tornou-se independente da União Soviética em 1991.