Secretário-geral da NATO felicita primeiro-ministro da Etiópia pelo Nobel da Paz

Lusa11 Out, 2019, 12:58 | Mundo

A mensagem foi publicada por Jens Stoltenberg hoje na rede social Twitter.

Também Jan Egeland, secretário-geral do Conselho Norueguês para os Refugiados, disse que Abiy "deve agora fazer da resolução das tensões étnicas na Etiópia uma prioridade e trabalhar incansavelmente para levar a paz ao seu povo".

Em comunicado, Egeland descreveu Abiy como "o líder mais jovem da África" que fez as pazes com a Eritreia após quase 20 anos de hostilidades.

"Ele libertou prisioneiros políticos e jornalistas, grupos de oposição e nomeou mulheres para o seu gabinete, tudo num ano de mandato", disse.

O prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído ao primeiro-ministro etíope, Abiy Ahmed Ali, informou o Comité Nobel norueguês.

De acordo com o comunicado divulgado pelo júri, o prémio foi atribuído ao primeiro-ministro da Etiópia por seu importante trabalho para promover a reconciliação, a solidariedade e a justiça social, "para alcançar a paz e cooperação internacional, em particular por sua iniciativa decisiva para resolver o conflito com a vizinha Eritreia".

"O prémio também visa reconhecer todas as partes interessadas que trabalham pela paz e reconciliação na Etiópia e nas regiões leste e nordeste da África", sublinha a nota.

"Abiy Ahmed Ali iniciou importantes reformas que proporcionam a muitos cidadãos a esperança de uma vida melhor e de um futuro melhor", acrescenta o comunicado.

O Comité Norueguês do Nobel acredita que é agora que os esforços de Abiy Ahmed merecem reconhecimento e precisam de incentivo, disse a presidente do comité, Berit Reiss-Andersen.

A Etiópia é o segundo país mais populoso da África e tem a maior economia da África Oriental.

O Nobel, que consiste num diploma, uma medalha de ouro e um cheque de nove milhões de coroas suecas (cerca de 830 mil euros), será entregue em Oslo a 10 de dezembro, aniversário da morte do fundador, o industrial e filantropo sueco Alfred Nobel (1833-1896).

Desde 1901 foram atribuídos 99 prémios Nobel da Paz.

Enquanto os restantes Nobel são anunciados em Estocolmo, o da Paz é o único que é atribuído em Oslo, por decisão expressa de Alfred Nobel.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao médico congolês Denis Mukwege e à ativista de direitos humanos Nadia Murad devido aos esforços dos dois laureados para acabar com a violência sexual como arma nos conflitos e guerras de todo o mundo.