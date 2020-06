Secretário-geral da OEA pede mais pressão e sanções internacionais

Luis Almagro disse, numa entrevista ao instituto Brookings, que será "impossível controlar as atividades criminosas do regime sem impor sanções" ou sem "ações políticas e diplomáticas fortes" aplicadas por todos os países em torno da Venezuela.

As "sanções são necessárias e têm a possibilidade de colocar o regime sob pressão, mas não têm sido de modo algum suficientes e nem de todo o lado", considerou o diplomata uruguaio, que foi reeleito em março, no fim do primeiro mandato, para liderar a OEA por mais cinco anos.

Antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do Uruguai, Luis Almagro discordou que as sanções económicas impostas à Venezuela estejam a prejudicar a população em geral, porque "é impensável que algum criminoso dê dinheiro ao povo venezuelano", referindo uma operação dos Estados Unidos que congelou e confiscou 800 milhões de dólares por suspeitas de tráfico de droga.

O líder da OEA defendeu que Nicolas Maduro, que classificou como "criminoso", só se entrega à justiça depois de uma "pressão intransponível", que "ainda não foi feita pela comunidade internacional".

Luis Almagro referiu também 12 "processos de diálogo" que já foram iniciados para uma solução política, mas afirmou que o regime de Maduro "sempre aproveitou para ganhar tempo e consolidar a sua posição".

Segundo o líder da organização americana sediada em Washington, o autoproclamado Presidente Juan Guaidó não poderá restaurar a democracia no país se não for "apoiado de maneira mais decisiva" e "com mais pressão" contra um regime "de natureza criminosa", o de Nicolás Maduro.

Luis Almagro acrescentou que até que a situação política seja resolvida e os "autocratas criminosos" abandonem o país, não será possível garantir qualidade de vida à população.

O secretário-geral da OEA considerou que Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional, "recebeu muito reconhecimento internacional, mas não recebeu recursos materiais ou financeiros suficientes" para uma total mudança no país.

Na visão de Luis Almagro, as "dezenas de milhares" de dólares que o Governo interino de Guaidó terá recebido são insuficientes para confrontar "um regime que conta com biliões de recursos financeiros", recursos humanos e as "possibilidades de mexer com atividades criminosas".

A Venezuela enfrenta, desde 23 de janeiro de 2019, uma luta pelo poder entre Maduro e Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional que se autoproclamou Presidente interino na tentativa de derrubar Maduro no início do seu segundo mandato, após eleições boicotadas pela oposição e denunciadas pela comunidade internacional como fraudulentas.

Falando sobre a conferência internacional de doadores que a União Europeia organizou no ano passado para ajudar migrantes venezuelanos e comunidades de acolhimento, Luis Almagro comentou que a crise da Venezuela precisa de fóruns de doadores internacionais "praticamente todos os meses", porque se trata de "problemas estruturais".

"Se não resolvermos a situação política, vamos continuar a ter conferências internacionais até não sei quando", disse.

O secretário-geral da OEA classificou a Venezuela como um "país que vive de atividades ilegais, do tráfico de droga", como uma "ditadura que se sustenta de minas ilegais [e] do colapso do sistema ambiental mineiro" e como um "regime que vive da lavagem de dinheiro".

Segundo Almagro, a Venezuela "é um claro exemplo de como a falta de instituições democráticas pode levar ao colapso total de uma sociedade e um país".