Secretário-geral da ONU chegou a Joanesburgo para Cimeira dos BRICS

António Guterres foi recebido no aeroporto internacional de Joanesburgo pela embaixadora Mathu Joyini, representante permanente da África do Sul nas Nações Unidas, em Nova Iorque, disse à Lusa uma porta-voz da ONU na África do Sul.

Cerca de 51 líderes mundiais encontram-se na 15.ª Cimeira de chefes de Estado e de Governo dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que decorre em Joanesburgo, segundo fonte da polícia sul-africana.

Na véspera da reunião anual do bloco, o chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, reiterou o apoio da África do Sul às Nações Unidas, sublinhando que esse apoio existe ao lado da "firme convicção de que esta importante instituição multilateral precisa de uma reforma genuína para se tornar mais democrática, representativa e eficiente".

"Face aos graves desafios que a humanidade enfrenta, estamos determinados em colocar uma ONU reformada e representativa no centro dos grandes temas globais", afirmou.

"O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve ser transformado num órgão mais inclusivo, mais eficaz, capaz de garantir a paz e a segurança", advogou.

Na ótica do Presidente da África do Sul, o mundo "tornou-se cada vez mais complexo e fragmentado, pois está cada vez mais polarizado em campos concorrentes".

O grupo de economias emergentes BRICS acordou hoje a expansão do bloco e o formato para a adesão de novos membros, durante a cimeira, a decorrer em Joanesburgo, anunciou a chefe da diplomacia da África do Sul, Naledi Pandor.