Secretário-geral da ONU condena ataque e pede união de esforços

Guterres manifestou o seu desejo de que "os responsáveis por esta violência injustificada sejam encontrados rapidamente e levados à justiça", informou o seu porta-voz, Stephane Dujarric, em comunicado.

O secretário-geral solidarizou-se com os cidadãos e com o Governo do Reino Unido "na luta contra o terrorismo e o extremismo violento".

Esta luta global, disse, "obriga a comunidade internacional a unir esforços para levar à justiça os que utilizam táticas desumanas".

Guterres defendeu também a defesa e promoção de "valores fundamentais, direitos e princípios que os terroristas tentam fervorosamente debilitar", apresentou condolências às famílias dos sete mortos e desejou uma rápida recuperação dos 48 feridos, 36 dos quais continuam hospitalizados, 21 em estado crítico.

Os autores do ataque de sábado atropelaram pessoas com uma carrinha na London Bridge e esfaquearam outras, depois de saírem do veículo, em Borough Market, antes de serem abatidos pela polícia.