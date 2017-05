Secretário-geral da ONU elogia África como maior contribuinte para forças de paz

Lusa 25 Mai, 2017, 07:35 | Mundo

"A parceria da ONU com África tem raízes num profundo sentido de gratidão. África fornece a maioria dos funcionários da paz destacados em todo o mundo. As nações africanas estão entre as maiores e mais generosas a receber refugiados. E África inclui algumas das economias em crescimento mais rápido", afirmou Guterres, numa declaração escrita.

No depoimento escrito para celebrar 25 de maio, o Dia De África, o português disse que "toda a humanidade beneficiaria em ouvir, aprender e trabalhar com o povo de África" e que há muito trabalho a fazer para evitar conflitos na região.

"Tudo começa com a prevenção. O nosso mundo precisa passar de gerir crises para prevenir que aconteçam em primeiro lugar. Temos de quebrar o ciclo de responder tardiamente e insuficientemente", explicou o secretário-geral.

O responsável disse acreditar que "a maioria dos conflitos são motivados por competição por poder e por recursos, desigualdade, marginalização, desrespeito pelos direitos humanos e divisões sectárias", mas defendeu que a prevenção, para ser eficaz, tem de ir além destes motivos mais óbvios.

"O melhor meio de prevenção e o caminho mais seguro para uma paz duradoura é o desenvolvimento sustentável e inclusivo. É fundamental que continuemos a construir instituições mais eficientes e responsáveis, que encarem os desafios da governação, avancem a justiça e promovem os direitos civis, políticos, económicos, sociais e culturais", disse o português.

Guterres lembrou ainda que a comunidade internacional entra agora no segundo ano de aplicação da Agenda 2030 e que o continente africano adotou um plano próprio, complementar, intitulado Agenda 2063.

"Para os povos de África beneficiarem na sua totalidade destes importantes esforços, estas duas agendas têm de ser alinhadas estrategicamente", disse o diplomata, recordando que no mês passado aconteceu, pela primeira vez, a conferência ONU-União Africana, que passará a ser realizada todos os anos.

Guterres lembrou que três em cada cinco africanos têm menos de 35 anos e que "é possível fazer mais para acelerar o progressos dando oportunidades e esperança aos jovens" e sublinhou o papel das mulheres nestas sociedades.

"Temos de fazer o nosso melhor para empoderar as mulheres para que possam desempenhar um papel completo num desenvolvimento e paz sustentáveis", disse.

"Neste dia de Africa, reafirmo o meu compromisso como parceiro, amigo e defensor para mudar a narrativa deste diverso e vital continente. As crises representam apenas uma visão parcial. A partir de uma plataforma, podemos ter uma visão geral, que reconhece o enorme potencial e as incríveis histórias do continente africano", concluiu o secretário-geral da ONU.