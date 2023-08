Secretário-geral da ONU na Cimeira dos BRICS a convite da África do Sul

"Estamos muito satisfeitos que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tenha aceitado o nosso convite para estar presente na Cimeira dos BRICS", referiu o Presidente sul-africano.

Numa comunicação ao país, hoje à noite, Ramaphosa defendeu uma nova ordem global, mais justa, e independente do que considerou ser o "unilateralismo" dos países ocidentais.

"Face aos graves desafios que a humanidade enfrenta, estamos determinados em colocar uma ONU reformada e representativa no centro dos grandes temas globais", afirmou.

No seu discurso, o chefe de Estado sul-africano reiterou o apoio da África do Sul às Nações Unidas, sublinhando que esse apoio existe ao lado da "firme convicção de que esta importante instituição multilateral precisa de uma reforma genuína para se tornar mais democrática, representativa e eficiente".

"O Conselho de Segurança das Nações Unidas deve ser transformado num órgão mais inclusivo, mais eficaz, capaz de garantir a paz e a segurança", advogou.

Na ótica do Presidente da República da África do Sul, o mundo "tornou-se cada vez mais complexo e fragmentado, pois está cada vez mais polarizado em campos concorrentes".

"O multilateralismo está a ser substituído por ações de diferentes blocos de poder, com todos os quais negociamos, investimos e cuja tecnologia usamos", frisou.

Ramaphosa anunciou que o seu homólogo chinês, Xi Jimping, é aguardado no país africano na segunda-feira, um dia antes da Cimeira dos BRICS, na sua quarta visita à África do Sul.

"Esta Cimeira dos BRICS e a visita de Estado do Presidente Xi Jinping, bem como os muitos compromissos bilaterais que teremos com o Presidente Lula da Silva, do Brasil, o primeiro-ministro Modi da Índia, e muitos outros chefes de Estado à margem da cimeira, orientam as nossas relações com outros países e o lugar da África do Sul no mundo", salientou.

Mais de 30 chefes de Estado e de Governo de África estarão presentes na Cimeira dos BRICS, revelou o Presidente da República sul-africano.

Ramaphosa indicou que esta cimeira de chefes de Estado e de Governo dos BRICS, marcada para começar na tarde de terça-feira, vai discutir "a importante questão da possível expansão do número de membros dos BRICS".

"Mais de 20 países se inscreveram formalmente para ingressar nos BRICS e vários outros manifestaram interesse em se tornar parte da família BRICS", sublinhou.

"A África do Sul defende a expansão dos membros dos BRICS", frisou o Presidente sul-africano.

A África do Sul foi convidada a ingressar no bloco BRIC -- formado então por Brasil, Rússia, Índia, China -, em 24 de dezembro de 2010, que passou a designar-se BRICS.