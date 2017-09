Partilhar o artigo Secretário-geral das Nações Unidas apela à Coreia do Norte para cumprir resoluções Imprimir o artigo Secretário-geral das Nações Unidas apela à Coreia do Norte para cumprir resoluções Enviar por email o artigo Secretário-geral das Nações Unidas apela à Coreia do Norte para cumprir resoluções Aumentar a fonte do artigo Secretário-geral das Nações Unidas apela à Coreia do Norte para cumprir resoluções Diminuir a fonte do artigo Secretário-geral das Nações Unidas apela à Coreia do Norte para cumprir resoluções Ouvir o artigo Secretário-geral das Nações Unidas apela à Coreia do Norte para cumprir resoluções

Tópicos:

Exterior, Ri Yong Ho,