Segunda fase do acordo de cessar-fogo de Gaza negociada em Washington

O gabinete do primeiro-ministro de Israel informou no sábado, em comunicado, que Benjamin Netanyahu e Steve Witkoff, o enviado especial dos Estados Unidos para o Médio Oriente, se reuniriam com esse objetivo. Witkoff discutirá depois durante a semana com o primeiro-ministro do Qatar e altos responsáveis egípcios.



O acordo de tréguas, que entrou em vigor a 19 de janeiro, inclui três fases.



No domingo, o Hamas acusou Israel de violar o acordo de cessar-fogo por não estar a entrar no enclave palestiniano toda a ajuda humanitária acordada, nomeadamente medicamentos, tendas, combustível, géneros alimentícios e maquinaria pesada.



Os Estados Unidos, o Qatar e o Egito tentam há meses ajudar os dois lados a chegar a um acordo para acabar com a devastadora guerra em Gaza, desencadeada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel a 7 de outubro de 2023.



Na terça-feira, Netanyahu será recebido pelo presidente norte-americano, sendo o primeiro líder estrangeiro a reunir-se com Donald Trump desde a sua tomada de posse.