Segunda fase guerra. Moscovo quer controlar leste e sul da Ucrânia

A Rússia anunciou os objetivos da segunda fase da guerra: controlar todo território do leste e do sul da Ucrânia, o que permitirá garantir um corredor territorial até à Crimeia. Moscovo divulgou entretanto imagens de vitória no que diz serem de territórios "libertados".