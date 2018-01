Segunda noite calma em Teerão, novos protestos pró-regime de manhã

Lusa04 Jan, 2018, 10:09 | Mundo

Os media e as redes sociais não relataram manifestações durante a noite em Teerão e a grande maioria das cidades provinciais também ficou em silêncio, embora algumas imagens esporádicas tenham sido publicadas, mas não puderam ser confirmadas.

Durante a manhã, a televisão iraniana transmitiu imagens de novas manifestações de apoio ao poder nas cidades de Isfahan (centro), Mashhad (nordeste), Oroumieh (noroeste), Babol ou Ardebil (norte).

"Estamos todos juntos, atrás do guia", o aiatola Ali Khamenei, cantaram os manifestantes, de acordo com as imagens da televisão.

Os manifestantes também reproduziam os slogans "morte à América", "morte a Israel" ou "morte a monafegh" (que significa hipócrita, em persa), um termo que designa na boca das autoridades os Mujahideen do povo, principal grupo da oposição no exílio, proibido no Irão.

Já na quarta-feira, dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se em vinte outras cidades provinciais para apoiar o poder e condenar a violência.

As autoridades acusam os "grupos contrarrevolucionários" e os Mujahideen de tirar proveito das manifestações "legítimas" da população contra as dificuldades económicas para criar problemas.

O exército de elite, a Guarda Revolucionária, proclamou na quarta-feira o fim do movimento de protesto que abalou o Irão desde 28 de dezembro.

Os distúrbios mataram 21 pessoas - a maioria deles manifestantes - e resultaram em centenas de detenções.

A classe política no Irão - tanto os reformadores como os conservadores - tomou posição contra a violência durante as manifestações, enfatizando a necessidade de encontrar uma solução para os problemas económicos, principalmente o desemprego, que chega aos 30% na população jovem.