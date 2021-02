Segunda noite de protestos violentos em várias cidades espanholas

Foto: Reuters

Várias cidades espanholas foram palco de protestos violentos nas ruas, pela segunda noite consecutiva. Centenas de jovens enfrentaram a polícia com pedras e tacos de madeira, para exigir a libertação do rapper Pablo Hasel. O músico foi detido, por acusações de glorificar o terrorismo e por insultos à família real espanhola.