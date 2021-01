Segunda volta na Geórgia. Democratas aproximam-se da maioria no Senado

Raphael Warnock, candidato ao Senado pelo Partido Democrático, conquistou esta quarta-feira um lugar na câmara alta do Congresso norte-americano. É a primeira vez em duas décadas que os democratas conseguem eleger um senador em representação da Geórgia, mais um triunfo no seguimento reviravolta alcançada nas eleições presidenciais em novembro, quando Joe Biden foi o primeiro candidato democrata desde 1992 a vencer naquele Estado conservador do sul.







A vitória de Raphael Warnock perante a candidata republicana Kelly Loeffler, grande apoiante de Donald Trump, foi confirmada pela Associated Press durante a noite, às 2h00 locais (7h00 em Lisboa). Para além de romper com o grande interregno de 20 anos dos democratas naquele estado, Warnock faz também história ao tornar-se no primeiro senador negro eleito por aquele estado.







Mas o lugar assegurado por Warnock, pastor na mesma igreja de Atlanta onde Martin Luther King também pregou – Ebenezer Baptist Church – não é suficiente para garantir a maioria aos democratas. Para controlarem o Senado, necessitam também que Jon Ossoff conquiste o segundo lugar em jogo contra o republicano David Perdue.







Jon Ossoff, de 33 anos, poderá tornar-se no mais jovem senador norte-americano em quatro décadas. O candidato democrata estava à frente do senador republicano, David Perdue, quando estavam contados 95 por cento dos votos.





Em caso de vitória dos dois candidatos democratas, ambos os partidos ficam com 50 senadores, mas os democratas conseguem a maioria com recurso ao voto de desempate da vice-presidente eleita Kamala Harris, que irá presidir ao Senado, tal como prevê a Constituição norte-americana.







O possível controlo da câmara alta do Congresso deixa mais margem de manobra à futura Administração Biden para a aprovação de legislação em questões centrais como a saúde ou o ambiente, que têm geralmente forte oposição dos republicanos. Para além disso, o controlo do Senado seria desde logo decisivo na aprovação dos políticos e dos cargos judiciais designados por Joe Biden.





