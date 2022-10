Segunda volta no Brasil. Jovens de comunicação preferem Lula e reclamam mudanças

A repórter Celina Faria, enviada especial da Antena 1 ao Brasil, esteve à conversa com um grupo de 13 alunos do curso de rádio, televisão e internet, na cidade de São Paulo.



A opinião não é unânime, mas assumem a preferência pelo candidato do PT e pedem mais ação política e menos polémica no país.



A poucos dias das eleições, as sondagens colocam Lula da Silva na frente. O último debate televisivo com os dois candidatos realiza-se na sexta-feira.