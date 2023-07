Segunda votação parlamentar de primeiro-ministro da Tailândia a 19 de julho

"O calendário é o mesmo", notou Pichet Chuamuangphan, ao confirmar informações divulgadas pela imprensa local.

Quanto à possibilidade de Pita Limjaroenrat ser autorizado a candidatar-se uma segunda vez, possivelmente contra novos candidatos, o responsável, do partido Pheu Thai, disse: "temos de falar primeiro sobre isso".

O Pheu Thai é o partido de Paetongtarn Shinawatra, filha do antigo primeiro-ministro exilado, Thaksin Shinawatra.

Pita Limjaroenrat, que venceu as eleições legislativas de 14 de maio, em representação do partido reformista Move Forward, e é atualmente o único candidato à formação de um governo, não conseguiu, na quinta-feira, obter o apoio necessário para chegar ao poder.

Líder de uma coligação de oito partidos políticos, o candidato tinha de obter, pelo menos, o apoio de 376 deputados na votação em que participaram 500 membros da Câmara dos Representantes, eleitos em maio, e 250 senadores apontados diretamente pela Junta Militar em 2019.

O candidato do Move Forward conseguiu na primeira votação o apoio de 321 parlamentares, ficando a 55 votos da nomeação para chefe de Executivo da Tailândia.

"Não vou desistir", afirmou Limjaroenrat, 52 anos, perante os jornalistas, adiantando que vai apresentar uma nova estratégia para convencer os senadores nomeados diretamente pela Junta Militar que se opõem frontalmente à sua nomeação.

O partido Move Forward pretende implementar políticas capazes de promover a reforma democrática na Tailândia, sendo frontalmente contrário às políticas implementadas pelos militares na última década.

O partido de Pita Limjaroenrat venceu as eleições de maio com 14 milhões de votos, tendo alcançado 151 lugares no Parlamento de Banguecoque, com duas câmaras. Pita formou uma coligação, conseguindo um total de 312 lugares na Câmara dos Representantes.

A votação decorreu um dia depois de a Comissão Eleitoral ter apresentado uma queixa junto do Tribunal Constitucional que pode inabilitar Pita por causa de um caso de posse de ações não declaradas de um canal de televisão.

Por outro lado, o Tribunal Constitucional também aceitou a reclamação contra o partido Move Forward por "supostamente" pretender "fazer cair" o sistema democrático, com o rei como Chefe de Estado.

No limite, o partido progressista pode vir a ser dissolvido.