Segurança é motivo de debate em tempo de crise entre a Ucrânia e a Rússia

Ao secretário-geral da ONU, António Guterres, caberá a abertura da conferência, segundo refere a página "online" oficial do evento, que também destaca a presença do chanceler Olaf Scholz, que lidera a delegação do governo alemão, e a participação de uma “particularmente proeminente” comitiva dos Estados Unidos da América (EUA), tanto ao nível da administração como do congresso.A vice-Presidente norte-americana, Kamala Harris, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, o enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry, e a presidente da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso), Nancy Pelosi, marcam presença no evento a decorrer nesta cidade da Baviera alemã (sudeste) até domingo.Os líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) e da União Europeia (UE) são outros dos presentes no encontro, bem como o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e a líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya.”, lê-se na mesma página.Idealizada como uma conferência de trabalho, desde o seu arranque em 1963, a Conferência de Segurança de Munique é normalmente cenário de um grande número de reuniões oficiais, bilaterais e multilaterais.

Em plena crise russo-ucraniana, este ano não será exceção e, por exemplo, os ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países mais ricos do mundo (G7) anunciaram, uma reunião no sábado, à margem da conferência, para analisarem a crise entre a Ucrânia e a Rússia. Nenhum representante do executivo russo está anunciado, até à data, na conferência.