Segurança leva Trump a acusar jornalistas

A sugestão foi feita depois de uma reunião na Casa Branca, em que Trump pediu a James Comey que permanecesse na sala, solicitando aos outros participantes, incluindo o vice-presidente, Mike Pence, que saíssem.



Depois, a sós, detalhou o jornal, Trump condenou aquelas fugas e disse que Comey deveria prender os jornalistas que publicassem informação classificada.



O jornalista do New York Times alicerça a sua história em fontes próximas de Comey



O jornal New York Times avança ainda que o presidente dos EUA terá pedido ao ex-diretor do FBI para pôr fim à investigação ao então conselheiro de segurança nacional Michael Flynn e às relações com a Rússia.



O New York Times cita algumas pessoas que tiveram acesso a um memorando do antigo diretor do FBI James Comey no qual se pode ler

o pedido de Donald Trump.



O pedido do presidente norte-americano terá sido feito em fevereiro durante uma reunião na Casa Branca.

Um dia depois de Michael Flynn ter renunciado ao cargo de Conselheiro Nacional de Segurança, a Casa Branca já veio garantir que nunca pediu a ninguém para terminar a investigação a Michael Flynn.



Quanto à polémica em torno da informação sensível que Donald Trump terá partilhado com a Rússia, essa informação segundo a imprensa americana terá como fonte Israel.



Em causa revelações de Donald Trump ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo e ao embaixador da Rússia nos EUA sobre planos de ataque do grupo terrorista Daesh.



As revelações podem comprometer as fontes e os métodos envolvidos, como conta o jornalista Nuno Carvalho.



O presidente norte americano já escreveu na rede social Twitter que tem todo o direito de compartilhar com a Rússia factos relativos a terrorismo e à segurança de voos.



Depois, de viva voz, Trump limitou-se a dizer que o encontro com Lavrov foi muito produtivo.



Primeiros meses de mandato de Donald Trump marcados por muita polémica e envolvendo questões sensíveis como a segurança nacional.