Seguranças do coordenador nacional do Madem-G15 da Guiné-Bissau desarmados - partido

Segundo a fonte, elementos do Ministério do Interior dirigiram-se à residência de Braima Camará, no centro da cidade, e desarmaram os elementos da segurança do coordenador nacional do partido, segundo mais votado nas anteriores legislativas, realizadas em 2019, e que faz parte da coligação no Governo.

"Não vou reagir a provocação. A Guiné-Bissau precisa de paz e de estabilidade. Precisa de um ativismo de paz e de tolerância focado no presente, porque o nosso foco é no presente. Eu luto para que haja igualdade de oportunidades na Guiné-Bissau, para que haja paz, estabilidade e coesão nacional. Isso é que é importante", afirmou Braima Camará a militantes, que se juntaram na sede do partido, em Bissau.

Braima Camará, que esteve ausente do país durante 10 meses, regressou no sábado à Guiné-Bissau.

Nas primeiras declarações à imprensa, feitas no Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira, Braima Camará condenou todos os "atos subversivos" que ocorreram no país "nos últimos tempos", incluindo o ataque ao Palácio do Governo, ocorrido em 01 de fevereiro, que, disse, "envergonhou todos os guineenses".