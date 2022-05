Seis anos de prisão para namorada de jornalista preso em avião

Sofia Sapega, de nacionalidade russa, foi detida em 23 de maio de 2021, quando viajava da Grécia para a Lituânia com Roman Protasevitch num avião da Ryanair que foi obrigado a aterrar em Minsk pelas autoridades bielorrussas.

Sapega irá cumprir a pena numa "colónia correcional geral", anunciou o Supremo Tribunal da Bielorrússia num comunicado.

O tribunal considerou-a culpada de incitamento ao ódio social e recolha ilegal de dados pessoais, entre outras acusações, segundo a agência francesa AFP.

O julgamento decorreu no tribunal regional de Grodno, 300 quilómetros a oeste de Minsk, perto da fronteira da Bielorrússia com a Polónia e a Lituânia.

A agência russa TASS acrescentou que Sapega foi levada sob custódia após a leitura da sentença e tem um prazo de 10 dias para recorrer da decisão do tribunal.

Sapega, 24 anos, e Protassevich, 27, foram detidos em 23 de maio de 2021, depois do avião em que viajavam de Atenas para Vilnius ter sido desviado e forçado a aterrar no aeroporto de Minsk por um caça MiG-29 bielorrusso.

A Bielorrússia alegou que intercetou o avião após receber uma "ameaça de bomba", mas uma investigação de uma agência da ONU concluiu que era "deliberadamente falsa".

O desvio do avião comercial foi condenado pela União Europeia (UE) e pela generalidade da comunidade internacional.

Após terem sido detidos, tanto Protasevich, que vivia fora da Bielorrússia desde 2019, como Sapega apareceram em vídeos a afirmar que tinham confessado os seus alegados crimes, mas os seus apoiantes denunciaram que o fizeram sob coação.

Protasevich é um antigo editor-chefe do Nexta, um canal `online` que desempenhou um papel de liderança na onda de protestos contra a reeleição do Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, em 2020.

Lukashenko, um aliado do regime do Presidente russo, Vladimir Putin, tem governado a Bielorrússia com "mão de ferro" desde 1994.

Protasevich está em prisão domiciliária na Bielorrússia à espera de julgamento.