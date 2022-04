Seis crianças ucranianas com doença oncológica chegaram a Lisboa no sábado

O Ministério da Saúde esclarece que as crianças vão ser acolhidas em quatro hospitais.



Duas vão ser seguidas no Instituto Português de Oncologia do Porto e outra no de Lisboa.



As outras três vão ficar no Hospital de São João e no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.



Os 10 familiares que acompanham estas crianças ficam nas casas da Associação Acreditar.



O Ministério acrescenta, no mesmo comunicado, que o Serviço Nacional de Saúde tem mais de 700 camas para doentes ucranianos emergentes, que não possam ser tratados na Ucrânia.