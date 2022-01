Seis desaparecidos após naufrágio no rio Zambeze em Moçambique

O acidente aconteceu quando as vítimas faziam a travessia do rio na região de Doa, usando um barco que consistia num tronco escavado.

Moisés Meque, delegado do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD), disse que se suspeita de excesso de peso e lotação face a condições adversas.

Dadas as condições em que seguia, o barco não conseguiu enfrentar chuva e vento forte, juntamente com a subida do caudal do rio.

Além das seis pessoas desaparecidas, outras duas foram resgatadas.

O INGD apela à população ribeirinha do Zambeze para não desafiar as correntes dos rios durante os períodos de chuva intensa.

O aumento de caudal acontece sazonalmente durante a época das chuvas, sobretudo entre dezembro e março.

Pelo menos 10 pessoas morreram e outras 47.493 já foram afetadas por chuvas, ventos fortes e outros desastres naturais no país na atual época, segundo o mais recente relatório da proteção civil.