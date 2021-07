Seis meses de presidência portuguesa da UE. O que foi feito e o que ficou por fazer

Agora é com a Eslovénia. Portugal já passou a pasta da presidência rotativa do Conselho da União Europeia. Foram seis meses de trabalho, a promover o diálogo e os entendimentos entre os 27 Estados-membros. Em entrevista à Antena 1, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus destaca, por exemplo, o acordo sobre o Certificado Digital da Covid-19, mas Ana Paula Zacarias admite que as reuniões por videoconferência, limitadas pelo vírus, acabaram por condicionar um pouco o trabalho do governo português.