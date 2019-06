Seis mil guardas. México cede a Trump com reforços à porta da Guatemala

Carlos Santos Neves - RTP07 Jun, 2019, 09:35 | Mundo

Uma taxa de cinco por cento - que poderá ser agravada até 25 por cento até outubro - sobre a totalidade dos produtos com origem no México. É esta a ameaça, a concretizar no início da próxima semana, que o Presidente norte-americano faz pender sobre os vizinhos meridionais.



A maior parte dos 144 mil migrantes detidos ou bloqueados em maio, na fronteira do sul dos Estados Unidos, era oriunda da Guatemala, das Honduras e de El Salvador.

El gobierno de México es amigo del gobierno de EUA. El presidente de México quiere seguir siendo amigo del presidente Trump.

Los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense. A ellos les digo desde Paraíso: Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 2 de junho de 2019

Na noite de quinta-feira, em declarações à cadeia televisiva Fox News, Donald Trump martelou a imagem de uma “invasão sem canhões” de clandestinos. O poder político mexicano dá sinais crescentes de cedência, ao verter milhares de operacionais sobre o Estado de Chiapas.Há notícia de pelo menos 1200 migrantes bloqueados, na passada quarta-feira, ao chegarem à linha de fronteira com a Guatemala, no sul do México, para onde foram destacados seis mil efetivos da Guarda Nacional.A par do reforço do dispositivo de segurança, a Presidência de Andrés Manuel López Obrador sancionou o congelamento de contas bancárias de 26 alegados traficantes de indocumentados. Foi também repatriada uma centena de hondurenhos. Houve ainda detenções de ativistas dos direitos dos migrantes.Obrador diz-se “otimista” quanto à possibilidade de chegar a um entendimento com o homólogo dos Estados Unidos. O Presidente mexicano, que no domingo se propunha preservar “a bonita e sagrada amizade” com o país vizinho, anunciou entretanto a intenção de se deslocar ele próprio à fronteira com a Guatemala. Pela “dignidade do México”.Em Washington, para procurar persuadir a Administração Trump a dar um passo atrás no xadrez protecionista, está o ministro mexicano dos Negócios Estrangeiros, Marcelo Ebrard, a quem coube a confirmação do reforço do dispositivo fronteiriço.As medidas destinadas a apaziguar Trump não deverão ficar por aqui. O jornal norte-americanonoticiou que o México já se comprometeu a erguer centros de retenção e postos de controlo adicionais.Ao mesmo tempo, os negociadores estudam uma reformulação das regras de concessão de asilo, de forma a que os pedidos sejam processados uma vez cruzada a primeira fronteira, tomando como exemplo o sistema da União Europeia.