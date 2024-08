Seis mortos e 10 feridos na China após raio causar queda de terraço

O acidente ocorreu na tarde de domingo, quando um raio atingiu a estrutura, onde várias pessoas se tinham abrigado da chuva, disse a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Os trabalhos de busca e salvamento prolongaram-se até às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, quando as equipas de emergência conseguiram retirar 16 pessoas, levadas para um hospital.

Os 10 feridos estão em condições estáveis, acrescentou a imprensa.

As autoridades locais abriram um inquérito para esclarecer as circunstâncias do acidente e anunciaram uma revisão das instalações públicas na zona para garantir a segurança.