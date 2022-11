Seis mortos e seis feridos em sismo no Nepal

As vítimas morreram soterradas em casa, numa remota aldeia de montanha, escassamente povoada, no oeste do país, acrescentou Kalpana Shrestha, indicando que outras cinco ficaram feridas.

O Centro de Monitorização e Investigação de Terramotos do Nepal indicou uma medição preliminar de uma magnitude de 6,6, enquanto o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS) referiu uma magnitude de 5,6.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 15,7 quilómetros, e levou os residentes de várias aldeias a fugir de casa e a passar a noite na rua, disse Shrestha.

O responsável adiantou terem sido enviadas forças de segurança para a zona, onde várias casas ficaram danificadas, para ajudar nas operações de socorro.

O terramoto chegou a ser sentido na capital indiana, Nova Deli, a cerca de 400 quilómetros a oeste do epicentro, situado a 21 quilómetros a leste da cidade nepaleda de Dipayal.

Em 2015, cerca de nove mil pessoas morreram num sismo de magnitude 7,8 que atingiu o Nepal, danificando ainda perto de um milhão de estruturas.