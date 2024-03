Seis mortos e três pescadores desaparecidos num naufrágio em Angola

As autoridades indicaram que o excesso de carga, associado ao mau tempo, esteja na origem do acidente.

Com 19 pessoas a bordo, a embarcação navegava da comuna da Lucira para a praia do Bonfim, segundo Álvaro Simão, da capitania do porto do Namibe. Foram resgatadas com vida dez dos ocupantes.

"Os motivos desse naufrágio, presume-se que foi o excesso de carga, adicionado ao mau tempo que se registava na altura. Não se faziam acompanhar de coletes salva-vidas e também não são marinheiros", disse Álvaro Simão em declarações à Televisão Pública de Angola (TPA).

Além das 19 pessoas, a embarcação transportava combustível, água e equipamentos.

Uma delegação multissetorial, que integra membros da capitania do porto do Namibe, bombeiros, polícia fronteiriça e fiscalização marítima, mobilizou meios para a busca e resgate dos três desaparecidos.

A administradora da comuna da Lucira, Marília Inácio, disse que está a ser prestado apoio às famílias, realçando que em 2023 foi dada formação aos pescadores sobre segurança marítima, e está projetada uma formação de natação.

"Porque, por conta do fluxo migratório e a procura de emprego, temos como indicadores que a maior parte destes pescadores sai da Huíla, Chibia e Matala", referiu.

Segundo dados da delegação marítima da Lucira, no ano passado foram registados quatro acidentes que resultaram em 14 mortos, sobretudo devido à inobservância das normas marítimas.