Seis mortos em queda de hidroavião turístico no Alasca

As autoridades localizaram os destroços do avião nas falésias da área de Ketchikan, na costa do Alasca.



A bordo do hidroavião encontravam-se o piloto e cinco turistas.



De acordo com a Guarda Costeira, havia nevoeiro e chuva fraca na altura do acidente na manhã de quinta-feira.



As pessoas a bordo do hidroavião eram passageiros de cruzeiro num navio da Holland America Line que partira domingo de Seattle e que cobria uma rota do Alasca.



O local da queda está próximo do Monumento Nacional dos Fiordes Mistos, uma atração turística natural frequentemente visitada por hidroaviões.