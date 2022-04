Seis mortos na fuga de mais de 500 refugiados de centro de detenção na Malásia

O Departamento de Imigração disse que 528 rohingya fugiram de um centro de detenção temporária no norte do estado de Penang. As autoridades conseguiram capturar 362 fugitivos.

O chefe da polícia de Penang, Mohamad Shuhaily Mohamad Zain, disse aos meios de comunicação locais que seis detidos foram mortos quando tentavam atravessar uma autoestrada. As vítimas eram dois homens, duas mulheres e duas crianças.

A Malásia, que tem uma população muçulmana dominante, é um destino preferido dos rohingya, também eles muçulmanos, que fogem de Myanmar (antiga Birmânia) ou daqueles que procuram escapar à miséria nos campos de refugiados no Bangladesh.

A Malásia não concede o estatuto de refugiado, mas o país abriga cerca de 180.000 refugiados e requerentes de asilo acreditados junto das Nações Unidas, incluindo mais de 100.000 rohingya e outros grupos étnicos de Myanmar.

Milhares de pessoas permanecem sem documentos depois de chegarem ao país ilegalmente por mar.