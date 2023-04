Seis partidos com rostos de dirigentes no boletim de voto de legislativas timorenses

Em dois casos, o Partido Liberta Povo Aileba (PLPA) e o Partido Democrata Cristão (PDC) escolheram apresentar os rostos de dois dirigentes, ainda que ambos não sejam figuras muito conhecidas da política timorense.

O presidente do Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), Xanana Gusmão, é uma das figuras incluídas no boletim de voto, surgindo no emblema onde está igualmente a bandeira da força política, atualmente a maior da oposição.

Também o atual primeiro-ministro e presidente do Partido Libertação Popular (PLP), Taur Matan Ruak, surge no centro da bandeira do partido.

O boletim inclui ainda os rostos de João Saldanha, ao lado da bandeira do Partido Republicano (PR), a que preside, e a de Avelino Coelho, presidente do Partido Socialista de Timor (PST).

No caso do PLPA, a força política incluiu os rostos do presidente do partido, Francisco Gomes, e de Jorge Teme, que oficialmente é dirigente de outra força política, a Aliança Nacional Democrata (AND), e não completou o registo a tempo do voto de 21 de maio.

O PLPA integrava a Aliança Democrática (AD), uma coligação pré-eleitoral chumbada pelo Tribunal de Recurso.

No boletim de voto, o PLPA optou por uma montagem que usa a bandeira do partido e o símbolo da AD, com os rostos de Francisco Gomes e Jorge Teme sobre o símbolo da aliança.

Os últimos dois rostos no boletim figuram no emblema escolhido pelo PDC e são o do presidente do partido, Francisco de Araujo, e o do secretário-geral, Geraldo Ximenes

A lei determina que o boletim de voto é aprovado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), que tem prevista para a manhã de quinta-feira uma reunião com os representantes de todos os partidos para "apreciação e aprovação" do modelo, a ser impresso posteriormente pela Gráfica Nacional timorense.

Os partidos são alinhados pela ordem do sorteio, realizado na semana passada no Tribunal de Recurso, e incluem, além do número de sorteio, a denominação, a sigla e a bandeira ou o emblema escolhido.

A campanha para as legislativas começa a 19 de abril.