Seis projetos nacionais finalistas do prémio Novo Bauhaus Europeu

Em causa estão projetos sediados, criados ou a desenvolver em Braga, Fundão (distrito de Castelo Branco), Santarém, Lisboa, Sesimbra (distrito de Setúbal) e Odemira (distrito de Beja). Na categoria Campeões, dentro do tema “Reconectar com a Natureza”, está nomeado o projeto Reabilitar Troço-a-Troço, dinamizado pela Câmara Municipal de Santarém, sobre ribeiras locais.Os restantes estão nomeados na categoria “Campeões da Educação”: o Native Scientists, com sede em Braga e em Londres, as Casas e Lugares do Sentir, no Fundão, o projeto de educação ecológica subaquática Atlantis, o livro para crianças cegas "Uma casa é uma montanha é um chapéu", de Filipa Tomaz e Letícia do Carmo, da Trienal de Lisboa, e o projeto Global Field, que replica a produção agrícola mundial em dois quilómetros quadrados, e que pretende instalar-se em Odemira.Os galardões Novo Bauhaus Europeu visam distinguir projetos ambientais, económicos e culturais que combinem sustentabilidade, acessibilidade de preços e investimento, para enquadrar a transição climática e a mudança cultural, como propõe o Pacto Ecológico Europeu. Este ano foram selecionados 61 finalistas.