Seleccionador de andebol quer ver selecção a jogar melhor

"O objetivo é melhorar algumas fases do jogo, nomeadamente, a questão da transição, que é fundamental: marcar mais golos em contra-ataque e sofrer menos na recuperação defensiva", explicou o treinador, durante uma cerimónia de apresentação da seleção lusa, em Lisboa.Paulo Pereira destacou a "excelente oportunidade" de defrontar uma equipa de 'top 10' mundial, lembrando que há alguns anos Portugal não recebia convites atrativos: "É sinal que estamos a melhorar e que as grandes seleções querem jogar connosco."O selecionador português considerou que a equipa nacional tem capacidade para superar a primeira fase do Europeu, na qual defrontará a anfitriã Noruega, a França e a Bósnia-Herzegovina no grupo D, mas advertiu que será uma competição "de uma exigência extrema"."Temos de ter consciência de que vamos jogar com a vice-campeã do mundo (Noruega) e a medalha de bronze do último Mundial (França). Vai ser difícil, mas é claro que é possível. Temos aqui atletas de excelente nível", observou.





Paulo Pereira disse que "o grupo ainda não está fechado" e que "a convocatória é sempre dinâmica", mas o lote de eleitos para representar Portugal no Campeonato da Europa não deverá diferir muito do que disputou a fase de qualificação.







Presidente da federação acredita







O presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, também acredita que a equipa das quinas poderá ter "um caminho longo", mas recordou que estarão presentes no torneio "as melhores equipas europeias", destacando a importância de um "apuramento histórico"."Catorze anos significam duas gerações de atletas que estiveram fora de grandes competições internacionais. E esta seleção fez um apuramento notável. É muito importante para a modalidade esta visibilidade e projeção", afirmou.A seleção lusa parte esta quarta-feira para o Egito, onde, na quinta-feira e no sábado, disputará dois jogos particulares, que deverão ser os últimos antes da participação no torneio de Espanha, no início de 2020, frente à seleção anfitriã, Rússia e Polónia.Portugal, que esteve pela última vez na fase final do Europeu em 2006, na Suíça, estreia-se no Euro2020 em 10 de janeiro, frente à França, defrontando depois a Bósnia, no dia 12, e encerrando frente à anfitriã Noruega a participação no grupo D, que se disputará em Trondheim.