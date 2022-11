Sem consenso e poucos avanços, encerramento da COP27 foi adiado para sábado

, sábado, disse esta sexta-feira Sameh Choukri, o presidente do evento, apelando às partes para que "passem a uma velocidade superior" nas negociações., afirmou o responsável, que é também ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito.Compensar os países que emitem menos gases com efeito de estufa e que são mais afetados por fenómenos meteorológicos extremos, é uma aspiração dos países mais vulneráveis. E,

A União Europeia propôs a criação de um "fundo de resposta a perdas e danos", sujeito a condições e à reafirmação de objetivos fortes em matéria de redução das emissões e de limitação do aquecimento global. O financiamento das "perdas e danos" já sofridos pelos países pobres, a maior parte das vezes muito pouco responsáveis pelo aquecimento global, é um dos temas mais importantes da COP27.







Esta proposta vai ao encontro das principais exigências feitas pelas nações em desenvolvimento, tema que tem sido central na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Este fundo de financiamento devia ter uma “ampla base de dadores” e “ter em conta a situação económica dos países em 2022, não em 1992”. O que ssignifica que além dos Estados-membros da UE, economias emergentes e poluidoras, como a China, também teriam de contribuir.





"O que propomos é estabelecer um fundo de resposta a perdas e danos para os países mais vulneráveis”, explicou Frans Timmermans, responsável pela pasta do Clima na Comissão Europeia.



No entanto, tanto os Estados Unidos e como a China, apesar de serem dos maiores poluidores do mundo, resistem vincular-se a um mecanismo que os obrigue a desembolsar dinheiro.





A ideia de “pressionar países não europeus ricos a pagar a sua parte” foi fortemente defendida pelo presidente francês, Emmanuel Macron. Contudo, "os EUA e a China têm de estar realmente envolvidos, porque os europeus são os únicos a pagar”, alertou.





Esta sexta-feira de manhã, a presidência egípcia da conferência divulgou uma nova proposta de texto final da reunião, no qual se continua a reafirmar a determinação de impedir que a temperatura suba acima de 1,5ºC (graus celsius) em relação à época pré-industrial.



No entanto, os atuais compromissos de redução de gases com efeito de estufa de vários países estão longe de cumprir o objetivo e, de acordo com as análises da ONU, na melhor das hipóteses, limitarão o aquecimento a 2,4°C até ao final do século.