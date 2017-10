Sem diálogo, Puigdemont garante que aplicará lei da independência na Catalunha

Sandra Salvado - RTP09 Out, 2017, 11:08 / atualizado em 09 Out, 2017, 11:24 | Mundo

Puigdemont insistiu que “aplicará o que diz a lei” relativamente ao período pós-referendo de 1 de outubro. Lei que foi, entretanto, suspensa pelo Tribunal Constitucional espanhol.



"A declaração de independência, a que nós não chamamos declaração ‘unilateral’ de independência, está prevista na lei do referendo como aplicação dos resultados. Aplicaremos o que diz a lei", disse Puigdemont no programa 30 minutos da TV3, transmitido no domingo à noite.



Carles Puigdemont avançou ainda que nos últimos tempos não teve contacto com o Governo central. "Há algum tempo que não temos contactos porque eles se recusam a falar sobre este tema. Eles queriam que não se falasse deste tema".

"Temos que falar da Catalunha"

Puigdemont salientou ainda que "O que está a acontecer na Catalunha é real, gostem ou não. São milhões de pessoas que votaram, que querem decidir, temos que falar disto. De que é que pensam que havemos de falar? Porque é que pensam que as pessoas se mobilizam? As pessoas não se movem e fazem frente à violência policial por uma reforma do modelo de financiamento. Sejamos honestos todos juntos. Temos que falar da Catalunha, e não querem falar dela".



A entrevista do Presidente da Generalitat foi previamente gravada, tendo sido difundida na noite deste domingo, a menos de 48 horas da sessão do Parlamento catalão em que poderá ser declarada a independência da Catalunha.



O programa 30 minutos da TV3 entrevistou também o delegado do Governo na Catalunha, Enric Millo, que se interrogou por que razão é que o referendo da independência deve ser a solução.



"Eu pergunto-me porque é que a solução para um conflito deve ser um referendo? Um referendo, no fim de contas, é o síndroma do 50 mais um. Há ganhadores e perdedores. No dia seguinte, o que é que resolvemos? O conflito continua ali. Não o resolvemos. Sou partidário de se procurar uma fórmula de consenso. Dialogar muito, procurar pontos de ligação, cedermos todos um pouco e continuarmos a trabalhar juntos", referiu o delegado.



As tensões entre Madrid e os separatistas no poder na Catalunha mergulharam o país na mais grave crise política desde o regresso da democracia em 1977. Há divisões a todos os níveis e ninguém tem escapado às críticaO Presidente do Governo regional catalão vai na terça-feira ao Parlamento para falar “sobre a situação política atual". Uma vez que a sessão é aberta, tudo é possível, incluindo uma declaração unilateral de independência. Todos os olhares estão agora centrados em Puigdemont, que tem a última palavra.



Resta saber se Puigdemont vai dar ouvidos a todos os apelos ou se Rajoy vai acionar o artigo 155 e suspender a autonomia da região. A resposta deverá acontecer na terça-feira às 18 horas (17 horas em Portugal) no Parlamento catalão.



O presidente da Catalunha advertiu no domingo que, na ausência de diálogo com Madrid, o seu governo manterá o rumo separatista, conforme planeado.

"Bomba para a economia"

"Abrimos a porta à mediação e dissemos 'sim' a muitas opções de mediação quando nos apresentaram (...) Os dias passam e, se o Estado espanhol não responder positivamente, nós faremos o que temos vindo fazer", acrescentou.



Os representantes do poder económico da Catalunha já manifestaram a sua oposição a uma eventual declaração de independência daquela região de Espanha e adiantam mesmo que seria "uma bomba para a economia catalã".



A pouco mais de 24 horas de uma eventual declaração unilateral de independência da Catalunha, com as principais empresas a mudarem as sedes para outros pontos de Espanha e cidadãos a quererem abrir contas bancárias noutras regiões do país, os empresários catalães tentam convencer os independentistas a recuar nesta decisão.





