Sem preconceitos sobre o alargamento da UE

No final do encontro com o Presidente búlgaro, em Sófia, Marcelo Rebelo de Sousa classificou como uma “presidência difícil e esforçada”, o semestre de Portugal à frente do Conselho Europeu e sublinhou que a Europa só é forte quando melhorar a vida dos cidadãos.







A esse propósito, o Presidente português reforçou que "o papel dos chefes de Estado" é representar "os que estão no governo e os que estão na oposição” e serem “um pilar de estabilidade” na saída da crise.