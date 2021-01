Sem provas. Mike Pompeo aponta Bangladesh como refúgio da Al-Qaeda

“Imaginem o potencial que existe por derrubar por completo países frágeis através do estabelecimento da presença da Al-Qaeda”, lê-se num comunicado divulgado por Mike Pompeo na página do Departamento de Estado.



O secertário de Estado de Donald Trump refere regiões como a Líbia, o Iémen e o Magrebe, mencionando em particular “o aumento de tumultos em sítios como o Bangladesh, onde células da Al-Qaeda já levaram a cabo ataques”.



O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Bangladesh já condenou as declarações de Pompeo. “Comentários tão irresponsáveis feitos por um líder são muito infelizes e são inaceitáveis. O Bangladesh rejeita fortemente este tipo de declarações sem fundamentos”, declarou o Governo em comunicado.



O ministro dos Negócios Estrangeiros do país asiático disse ainda não haver “qualquer prova da presença da Al-Qaeda” no território de maioria muçulmana e garantiu que mantém uma política de “tolerância zero” contra todas as formas de terrorismo e extremismo violento.



“Foi chamada a atenção do Governo do Bangladesh para declarações recentes do secretário de Estado Michael Pompeo. Nessas declarações, o senhor Pompeo menciona o Bangladesh como um sítio onde o grupo terrorista Al-Qaeda levou a cabo ataques e sugere falsamente ataques terroristas semelhantes no futuro”.



“O nosso histórico de combate ao terrorismo mereceu reconhecimento global. Em linha com o nosso compromisso contra o terrorismo, tornámo-nos parte de todas as 14 convenções internacionais contraterroristas e estamos ativamente envolvidos em iniciativas internacionais de prevenção para combater o terrorismo”, esclarece o comunicado do Bangladesh.



Por estas razões, “se qualquer acusação pudesse ser consubstanciada com provas, o Governo do Bangladesh tomaria de bom grado as medidas necessárias contra tais atividades” terroristas, assegurou o Ministério.



Para o país asiático, a atitude de Mike Pompeo foi “muito infeliz, especialmente no contexto de crescentes laços bilaterais entre os dois países baseados nos seus valores comuns e na paz”.

As declarações sobre o Bangladesh por parte do secretário de Estado dos Estados Unidos chegaram apenas um dia depois de, num discurso em Washington, Mike Pompeo ter referido o Irão como “a nova base doméstica” da Al-Qaeda.



“Eu diria que o Irão é o novo Afeganistão - como o principal centro geográfico da Al-Qaeda - mas na verdade é pior. Ao contrário do Afeganistão, onde a Al-Qaeda estava escondida nas montanhas, hoje a Al-Qaeda opera sob a dura carapaça da proteção fornecida pelo regime iraniano”, declarou o responsável da Administração Trump.



