Sem soluções, chineses recorrem a medicamentos para HIV e curas tradicionais

. A única versão aprovada para venda na China. A farmacêutica referiu, no mês passado, que a China está a testá-lo como tratamento para os sintomas do vírus.Devy, umde 38 anos da província de Shandong, veio a público dizer que estava entre as centenas que entraram em contacto com pessoas com HIV para pedir remédios. Embora não tenha viajado para a Hubei ou Wuhan, ficou preocupado com a possibilidade de ter sido infetado, depois de um médico lhe ter diagnosticado sintomas de pneumonia. Também apresentou outros sintomas associados, como febre e náuseas., afirmou Devy.Mesmo depois de o seu caso ter dado negativo, ainda acreditava que a obtenção de Kaletra era a escolha certa.Depois de ouvirem os comentários das autoridades de saúde chinesas sobre o medicamento,. Estes publicaram a sua oferta na plataforma chinesa Weibo, semelhante ao Twitter.As autoridades chinesas de saúde alertaram que o lopinavir/ ritonavir, um medicamento prescrito, tem efeitos colaterais como diarreia, náuseas, vómitos e danos no fígado.

Grandes lucros associados



A pressa para a cura também abriu oportunidades de obter lucros.. Mas a falta dede teste levantou suspeitas de que muitos outros casos não foram diagnosticados.Gatsby Fang, um agente de compras transfronteiriças chinês, disse à Reuters que pediu versões genéricas do Kaletra da Índia a 23 de janeiro. Pouco tempo depois de ter ouvido, pela primeira vez, que o medicamento poderia ser útil contra o novo coronavírus., relatou.Os seus compradores incluíam pacientes infetados, médicos da linha de frente em Hubei e aqueles que não precisavam da droga, mas que pensavam que esta poderia oferecer proteção. Quanto aos preços no mercado negro para os medicamentos na Índia, onde os adquiriu, começaram a subir em 25 de janeiro."Para o produto de 60 comprimidos por garrafa, o preço subiu para cerca de 300 yuan, 400 yuan contra 100 yuan no início", disse Gatsby Fag, acrescentando que os pacientes que o procuraram “eram aqueles que não tinham lugar para tratamento”.A Organização Mundial da Saúde alertou que não existem tratamentos eficazes conhecidos para o coronavírus, derrubando relatórios não confirmados de um avanço na pesquisa.