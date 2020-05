Semana de trabalho de quatro dias para reanimar o turismo. O que acha desta ideia que partiu da Nova Zelândia?

É um dos sectores mais afetados pela Covid-19. Com confinamento, fronteiras fechadas e distanciamento social, o turismo, em todo o mundo, sofreu um rude golpe com o novo coronavírus. Na Nova Zelândia, a primeira-ministra, numa peculiar emissão em direto no Facebook, lançou uma das ideias que lhe tem chegado. Quatro dias de trabalho, três dias de folga, nesta altura, para que as pessoas passeiem mais pelo país.