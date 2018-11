Seminário define medidas para reforço do setor do ensino superior timorense

Lusa24 Nov, 2018, 07:29 | Mundo

No topo de uma longa lista de ações para o setor, os participantes no seminário de dois dias destacaram a necessidade, tanto para as instituições públicas como privadas, de alinhar a sua missão e visão "com as necessidades e os desafios da sociedade atual".

"É necessário elevar a qualidade do Ensino Superior em Timor-Leste, nomeadamente através de uma reflexão conjunta entre as diversas instituições para que se defina o perfil dos graduados timorenses em cada curso e área de formação", de acordo com o documento final do encontro.

Isso passa, notaram os participantes, por uma "gestão mais eficaz e eficiente dos recursos humanos e materiais disponíveis em cada instituição".

Estas foram algumas das conclusões principais de um seminário subordinado ao tema "Elevar a qualidade do Ensino Superior como um fator chave para aquisição de (novas) competências dos graduados para uma sociedade em transformação".

Organizado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura, o Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia e a Agência Nacional de Avaliação e Acreditação Académica (ANAAA), o encontro do final da semana analisou vários aspetos do setor.

Pela primeira vez um Governo timorense autonomizou, num Ministério próprio, o ensino superior, numa tentativa de responder à importância do setor e às crescentes necessidades do país.

"Os desafios apresentados pela sociedade atual, obrigam a uma reflexão sobre as competências que as Instituições devem trabalhar durante a formação dos estudantes, nomeadamente no uso e conhecimento das novas tecnologias", notam as conclusões.

Participantes no encontro - entre representantes do Governo, da comunidade educativa e especialistas do setor - consideraram ainda que "é necessário definir o Currículo de Padrão Mínimo, respeitando a autonomia pedagógica e científica das instituições", com currículos "adaptados às necessidades da época da 4.ª Revolução Industrial".

Cursos e programas de estudo "devem cumprir os padrões mínimos internacionais", para garantir que a certificação da formação possa ser reconhecida a nível nacional, regional e até mundial, com um reforço e consolidação dos mecanismos de avaliação programática por parte da ANAAA "com foco em indicadores capazes de medir a efetiva qualidade dos cursos".

"É preciso reforçar a componente prática em alguns cursos (estágio durante a formação) de forma a que os estudantes quando concluem a formação tenham adquirido aptidões profissionais que lhes permita ter melhor preparação para enfrentar a competitividade do mercado de trabalho", refere o documento.

Entre as conclusões, os participantes consideraram ainda necessário "transmitir competências de empreendedorismo para que os graduados tenham iniciativa de criar o próprio negócio e contribuir para o desenvolvimento económico do país em todos os municípios".

Os docentes das Instituições de Ensino Superior, por seu lado, devem "apostar na concretização de pesquisas científicas com o objetivo de transformar as universidades em verdadeiros centros de investigação, que permitam capacitar os docentes, melhorar acesso ao conhecimento por parte dos alunos e contribuir para o desenvolvimento do conhecimento científico de e sobre Timor-Leste".