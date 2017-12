Senado aprova plano fiscal de Trump

Jorge Almeida - RTP20 Dez, 2017, 09:23 / atualizado em 20 Dez, 2017, 09:26 | Mundo

O projeto-lei passou com 51 votos a favor e 48 contra, com o resultado final anunciado pelo vice-presidente Mike Pence. O texto foi aprovado depois de o Senado ter feito algumas mudanças técnicas. O Presidente Trump deverá assiná-lo antes das férias do Natal e anunciar o prometido alívio fiscal.



O líder da minoria democrata do Senado, Chuck Schumer, ironizou no discurso final. “É algum projeto-lei para a classe média?”, perguntou, frisando de seguida que as medidas mais importantes beneficiam apenas as grandes empresas.



Por outro lado, o senador republicano Paul Ryan afirmou que “é sem dúvida o momento mais importante para tornar a América o melhor lugar para fazer negócios”.







Ao longo do dia, os manifestantes foram repetidamente evacuados de ambas as câmaras do Congresso - Câmara dos Representantes e Senado - gritando palavras de ordem como “matem a lei, não nos matem a nós”.



A aprovação do novo plano fiscal é a vitória legislativa mais significativa dos republicanos em 2017. A promessa eleitoral de rever o sistema de impostos dos EUA fica cumprida e cria-se uma oportunidade para revogar parte do Obamacare, ou seja, avançar para um plano de assistência para quem não tem seguro de saúde.



Os críticos continuam a apontar que o plano fiscal foi pensado para aliviar sobretudo a carga fiscal das empresas e não da classe média. O equivalente ao IRC desce de 35 para 21 por cento.



Os contribuintes singulares passam a poder deduzir quase o dobro e a taxa máxima de imposto desce dos 39,6 para os 37 por cento.