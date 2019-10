Senado brasileiro aprova reforma do sistema de pensões

A aprovação em plenário foi conseguida com 60 votos a favor e 19 contra, resultado que ratificou na segunda volta o firme apoio ao projeto, num parlamento maioritariamente alinhado às ideias económicas do Executivo presidido por Bolsonaro.

Após a aprovação do texto-base, os senadores chegaram a analisar parte dos destaques (propostas de alteração ao documento), mas não concluíram essa etapa, adiando a votação para a manhã de hoje.

Com a aprovação do polémico projeto, rejeitado por sindicatos e pela representação parlamentar de esquerda, a poupança prevista pelo Governo em dez anos será de cerca de 800,3 mil milhões de reais (176,24 mil milhões de euros), que, segundo o Executivo, permitirá colocar fim ao crónico défice fiscal do país.

Para atingir essa meta, a reforma estabelece uma idade mínima para o acesso à aposentação, que até agora não era uma exigência no Brasil, e que passará a ser de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens.

A proposta impõe também um tempo mínimo de contribuição para a Segurança Social de 15 anos para as mulheres e de 20 para os homens, entre muitas outras regras que a esquerda classificou como uma "eliminação de direitos" que os brasileiros haviam adquirido ao longo de décadas.

O texto original apontava para uma poupança fiscal de mais de 1 bilião de reais (220 mil milhões de euros) em dez anos, mas as várias alterações impostas durante o processo parlamentar reduziram esse número, embora o Executivo continue a considerar que se trata de uma reforma fundamental para colocar em ordem as contas públicas.

Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), o projeto necessitou de ser submetido a duas votações e ter o apoio mínimo de 49 dos 81 senadores.

Na primeira volta, a PEC foi aprovada com 56 votos a favor e 19 contra.

Esta é uma das grandes apostas do Governo liderado por Jair Bolsonaro para o país tentar reconstruir uma economia que entre 2015 e 2016 perdeu sete pontos percentuais do Produto Interno Bruto, que cresceu apenas a uma taxa de 1% ao ano em 2017 e em 2018, admitindo-se que este ano possa entrar em recessão.

Com a reforma, rejeitada pelos sindicatos e movimentos sociais, que protestaram em várias cidades do país em julho, o projeto visa reduzir os gastos com um sistema de segurança social que o Governo considera em rutura, acabar com um défice crónico do setor público e libertar recursos para investimentos em áreas consideradas prioritárias.