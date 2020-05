Senado brasileiro pede a ministro para explicar acusações ao Supremo

Na reunião e na presença do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub afirmou que os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) deviam ser presos e que há muita corrupção em Brasília.", disse Weintraub, durante a reunião gravada em vídeo, e cuja divulgação foi decretada pelo STF na semana passada.", acrescentou o ministro no encontro, cujo sigilo foi levantado devido a um inquérito sobre a alegada interferência de Bolsonaro na polícia.Os requerimentos para a audição de Weintraub, ainda sem data definida, foram apresentados pelos senadores Randolfe Rodrigues e Rose de Freitas.Na defesa do requerimento, a senadora Rose de Freitas afirmou querer "".Rose de Freitas também tinha apresentado pedido para a convocação dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves.





Os detalhes da reunião







No vídeo da reunião ministerial, Salles sugeriu ao executivo que aproveitasse o foco da imprensa na covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação" na área ambiental. Já Damares defendeu a prisão de governadores e prefeitos por medidas tomadas face à pandemia.Contudo, o líder do Governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, pediu que o requerimento ficasse restrito ao ministro da Educação, ao considerar que as declarações de Weintraub "cruzaram a linha do respeito".Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal brasileiro divulgou o vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, na sede da Presidência, em Brasília, apontada pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro como prova da alegada interferência do Presidente na Polícia Federal.O vídeo está marcado por palavrões e injúrias por parte de Bolsonaro e ministros, e pela ameaça de "demissão generalizada" feita pelo presidente a quem não adotasse a defesa de assuntos defendidos pelo governo.Além das questões relacionadas com Bolsonaro, o juiz do STF Celso de Mello, responsável pelo caso, indicou que, após assistir ao vídeo, descobriu "prova da aparente prática, pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, de possível crime contra a honra dos juízes do Supremo Tribunal Federal".