Senado confirma William Barr como procurador-geral dos EUA

RTP14 Fev, 2019, 20:16 / atualizado em 14 Fev, 2019, 20:22

William Barr, antes da audição com o senador James Lankford, no Capitólio, a 28 de janeiro de 2019 | Reuters

O desfecho já era esperado, depois do Senado ter aprovado, terça-feira, a candidatura de Barr, por uns esclarecedores 55-44 e numa câmara dominada pelos republicanos.

William Barr, de 68 anos, é membro do partido republicano e fez carreira como advogado corporativo. Serviu como o 77º procurador-geral dos EUA entre 1991 e 1993, sob o Presidente George W.Bush.





Barr tem sido elogiado pelos membros do Capitólio de ambos os partidos, como alguém familiarizado com o Departamento de Justiça e cuja carreira nada deve a Donald Trump.







Apesar da aprovação, os democratas exprimiram receios quanto ao que Barr poderá fazer sobre a investigação sobre a intervenção russa dirigida por Robert Mueller, às suspeitas de ligações entre Trump e a Rússia, durante a campanha eleitoral em 2016, denunciada pelo atual Presidente como uma "caça às bruxas".









Uma aparente relutância em comprometer-se com a divulgação do relatório final na sua totalidade, que preocupa muitos democratas. Receiam que Barr venha a suprimir as porções da investigação que tratam das tentativas de Trump para obstruir as investigações.

Esse será um dos primeiros testes de Barr, que já prometeu que iria deixar Mueller concluir as suas investigações e também que iria tornar público o máximo que pudesse das conclusões.Os republicanos estão confiantes de que Barr irá publicar tudo o que puder do relatório.