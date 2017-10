Senado de Espanha vota suspensão da autonomia da Catalunha

É uma decisão sem precedentes nos 40 anos da democracia do país.



No discurso de apresentação da medida, o chefe do Governo espanhol falou de um passo excecional, para pôr fim a uma processo "ilegal e antidemocrático".



Mariano Rajoy defendeu a realização de eleições regionais na Catalunha o mais depressa possível e pediu a destituição do governo liderado por Carles Puigdemont.