Senado do Brasil flexibiliza regras para uso de novas vacinas

Durante os debates da medida provisória no Congresso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa, órgão regulador do Brasil) pediu um intervalo de análise de 10 dias. Contudo, o relator do texto na Câmara dos Deputados, Geninho Zuliani, determinou um prazo intermédio de cinco dias, que foi mantido pelos senadores.Segundo a medida provisória, que segue agora para avaliação presidencial,, como é o caso da Agência de Alimentos e Medicamentos norte-americana (FDA, na sigla em inglês) e da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa).Além dessas, o Congresso brasileiro identificou ainda as agências reguladores do Japão, da China, do Canadá, do Reino Unido, da Coreia, da Rússia e da Argentina", informou o Senado.





Como o texto contempla a agência reguladora da Rússia, a medida deve facilitar a importação e o uso no Brasil do imunizante russo Sputnik V.A medida provisória agora aprovada também autoriza a entrada do Brasil no consórcio Covax, vinculado à Organização Mundial de Saúde (OMS), para garantir o acesso equitativo às vacinas contra o novo coronavírus.Pela proposta, as vacinas adquiridas na plataforma Covax serão incluídas automaticamente no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19 do Ministério da Saúde.", frisou o Senado.O texto segue para a avaliação do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que pode confirmar ou vetar as mudanças feitas na versão original da medida provisória.O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo maior número de mortos (228.795, em mais de 9,3 milhões de casos), depois dos Estados Unidos.