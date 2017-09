Senado dos EUA aprova orçamento de 700.000 milhões de dólares para o Pentágono

Lusa19 Set, 2017, 07:56 | Mundo

Com 89 votos a favor e oito contra, a Câmara Alta aprovou na segunda-feira este projeto orçamental que prevê destinar cerca de 8.500 milhões de dólares (7.101 milhões de euros) para a defesa antimísseis em plena escalada de tensões com a Coreia do Norte.



O orçamento prevê investimentos de 640.000 milhões de dólares (534.662 milhões de euros) na manutenção da estrutura do Pentágono (compra de armas e salários), e os 60.000 (50.128 milhões de euros) restantes nas operações militares no Iraque, Síria, Afeganistão ou outros lugares.



Os senadores excluíram do projeto um plano proposto pelo chefe do Pentágono, o general James Mattis, para encerrar várias bases militares e investir cerca de 10.000 milhões de dólares (8.354 milhões de euros) em submarinos nucleares ou aviões de guerra.



Este projeto de orçamento reflete um elevado aumento em relação aos 619.000 milhões do ano fiscal atual e também é superior aos 670.000 milhões de dólares (559.770 milhões de euros) que o Governo de Donald Trump solicitou ao Congresso.



O Senado terá que conciliar agora o projeto orçamental com um semelhante aprovado pela Câmara dos Representantes há algumas semanas antes de poder entrar definitivamente em vigor em 01 de outubro, primeiro dia do ano fiscal de 2018.