Senado dos EUA quer saber quanto custa transformar Base das Lajes em centro de treino militar

Lusa21 Set, 2017, 15:58 / atualizado em 21 Set, 2017, 16:20 | Mundo

Na secção 1056 do documento, já aprovado pela Câmara dos Representantes em julho, fica determinado que "passados não mais de 90 dias sobre a entrada em vigor" do orçamento, "a Secretaria de Defesa deve submeter para o Comité das Forças Armadas do Senado e da Câmara dos Representantes um relatório sobre as infraestruturas e capacidades da Base das Lajes".

Nesse documento, deve ser incluído "o custo de estabelecer a Base das Lajes como um local para treinos aéreos e missões de guerra antissubmarinos, incluindo o custo das melhorias necessárias, bem como potenciais benefícios operacionais".

Os congressistas exigem também que o relatório inclua estimativas do custo de expandir a largura de banda para 56 gigabits por segundo e do custo para conectar a infraestrutura existente a cabos submarinos que venham a ser instalados.

Os políticos querem ainda uma justificação para que a base seja um local para militares não acompanhados e querem saber quanto custaria mudar esse estatuto, permitindo que os militares ali instalados possam ser novamente acompanhados pelas famílias.

Por fim, o relatório deve incluir o custo de ocupação do alojamento na base por membros das forças armadas e uma avaliação das suas capacidades para acolher duas mil pessoas (entre civis e militares).

O orçamento refere-se também às questões ambientais que têm causado discórdia durante as negociações entre os representantes americanos e açorianos.

Com a aprovação deste documento, o secretário de Defesa fica obrigado a entregar, no prazo de um ano, um relatório sobre o impacto ambiental dos depósitos de combustível na região, incluindo contaminação do solo e uma avaliação das causas de fugas no `pipeline` do Cabrito.

Neste mesmo orçamento, os Representantes americanos proíbem que sejam usados fundos no próximo ano para construir uma base militar em Croughton, no Reino Unido, uma infraestrutura que chegou a ser apontada para a ilha Terceira.

O Pentágono já elaborou um relatório sobre a capacidade de as Lajes acolherem este centro militar, concluindo que não tem capacidades para tal, mas a credibilidade do estudo tem sido questionada pelo congressista luso-americano Devin Nunes.

Além destas exigências, os congressistas fazem uma avaliação da Base das Lajes, considerando que é uma "facilitadora das missões dos EUA na Europa, África e Atlântico", que as suas instalações "refletem investimentos significativos de longo prazo" e que "o Departamento de Defesa não tem utilizado totalmente" as infraestruturas existentes.

"A Base das Lajes é uma localização estratégica para monitorizar as atividades de poderes estrangeiros no Atlântico e Mediterrâneo, incluindo a crescente presença naval da Rússia e os esforços da China para estabelecer uma presença militar no Atlântico", concluem os Representantes.

O orçamento segue agora para o presidente dos EUA, Donald Trump, que o deve assinar nas próximas semanas.