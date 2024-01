Senado dos EUA vota exigência de relatório sobre Direitos Humanos como condição no apoio a Israel

A iniciativa partiu do senador Bernie Sanders, um independente que já foi candidato à nomeação democrata para as presidenciais de 2016 e 2020. De acordo com o Washington Post, o veterano senador do Vermont irá forçar a votação com recurso a um mecanismo na Lei de Assistência Externa dos EUA que exige ao Departamento de Estado a análise das práticas de Direitos Humanos entre as nações que recebem apoio norte-americano.





O New York Times adianta que este raro mecanismo não é invocado pelo Congresso desde 1976.



Na prática, se fosse aprovada no Senado,No limite,O apoio só seria reinstituído após entrega do documento ou numa votação isolada que garantisse o restabelecimento da ajuda.

Em causa está a ajuda solicitada ao Congresso pela Administração Biden, em outubro, após os ataques de 7 de outubro, um amplo apoio de emergência a Israel no valor de 14 mil milhões de dólares

Bernie Sanders, senador pelo Vermont, procura com esta ação dar visibilidade às críticas de vários congressistas, sobretudo democratas, sobre a influência norte-americana no que se passa em Israel. “Estamos a tentar chamar à atenção para algumas realidades muito desagradáveis com as quais muitas pessoas preferiam não ter de lidar”, afirmou o senador.O senador de 82 anos, de origem judaica, tem sido um dos congressistas mais expressivos no apelo a um cessar-fogo imediato. “Muitos americanos não querem ver o nosso país cúmplice de um terrível desastre humanitário que está a causar tanto sofrimento”, vincou.“Há uma preocupação crescente entre o povo norte-americano e no Congresso de que o que Israel está a fazer neste momento não é uma guerra contra o Hamas, mas uma guerra contra o povo palestiniano”, acrescentou Bernie Sanders.Nas últimas semanas, vários democratas do Senado, quase todos da ala esquerda do partido, avançaram com propostas para limitar ou impor condições à ajuda de segurança a Israel. No entanto, como destaca oEm comunicado, a Casa Branca opõe-se à resolução que hoje será votada no Senado. “(…) Os israelitas indicaram que estão a preparar-se para fazer a transição das suas operações para uma intensidade muito menor. E acreditamos que a transição será útil tanto em termos de redução de vítimas civis, como de aumento da assistência humanitária”, indicou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, em comunicado.A votação surge num momento complexo da guerra no Médio Oriente, quando já decorrem mais de três meses desde o ataque do Hamas, a 7 de outubro, que provocou a morte de 1.200 israelitas. Desde então, a contra-ofensiva israelita em resposta à investida do grupo palestiniano provocou mais de 24 mil vítimas mortais em Gaza, a grande maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do enclave palestiniano.Para além das críticas de várias organizações internacionais, incluindo das Nações Unidas, foi apresentada na semana passada, em Haia, uma denúncia contra Israel. Perante o Tribunal Internacional de Justiça, a África do Sul acusou Telavive de genocídio contra os palestinianos na guerra em curso na Faixa de Gaza.

Pretória apelou ainda que o tribunal, principal órgão judicial da ONU, decrete medidas de urgência no sentido de obrigar à cessação imediata de todas as operações militares.